"Blackout Tuesday" - Musikindustrie ruft zu Stille in den Netzwerken auf

Seit Tagen gibt es Proteste gegen Polizeigewalt in den USA. Ausgangspunkt war der Tod von George Floyd in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota vor einer Woche. Einer von vier beteiligten Beamten drückte ihm minutenlang sein Knie in den Nacken. Floyds vermutlich letzte Worte «Ich kann nicht atmen» sind bei weltweiten Protesten zum Schlachtruf von Demonstranten geworden.