Ranking: Bitterfeld läuft London den Rang ab

Viele, die sich immer gefragt haben was wollen die Leute in Bitterfeld als einst dreckigste Stadt Europas, werden heute eines Besseren belehrt. Was Bitterfeld faszinierend macht: der große Goitzschesee. Da ist es ein bisschen wie Urlaub an der Ostsee: Sie haben Sandstrand, die Weite des Wassers, die Leute sind entspannt, fahren Fahrrad, Roller, Inliner usw. Also Bitterfeld-Wolfen mit dem großen Goitzschesee ist ein Ort, an dem man unbedingt gewesen sein sollte.