Was hat es mit dem neuen Höhenflug des Bitcoins auf sich?

Die Sache ist nicht ganz einfach zu verstehen. Die Corona-Pandemie setzt vielen Teilen der Wirtschaft massiv zu, Konjunkturprognosen müssen deshalb nach unten korrigiert werden. Und trotzdem läuft es an der Börse super. So ist der wichtigste deutsche Aktienindex, der Dax, nicht weit weg von einem Allzeithoch. Und noch besser läuft es bei der Kryptowährung Bitcoin. Die hat kürzlich einen neuen Rekord erreicht.

Dabei sah gerade der Bitcoin zu Beginn der Corona-Krise wie der große Verlierer aus. Zwischen Mitte Februar und Mitte März brach der Kurs um mehr als 50 Prozent ein, auf weniger als 4.900 Dollar. Zuletzt lag der Kurs dagegen bei bis zu 24.000 Dollar – also fast fünf Mal so hoch .

Das Ganze erinnert an den Hype vor drei Jahren. Da gingen die Kurse auch durch die Decke – bevor sie zwischenzeitlich massiv absackten. Fragt man Experten nach den Gründen für den aktuellen Höhenflug, dann haben die viele Erklärungen. Manche argumentieren mit dem zwischenzeitlich unsicheren Wahlausgang in den USA. Da hätten Investoren sich für alternative Anlagemöglichkeiten interessiert, um sich vor Börsenturbulenzen schützen.

Und dann gibt es Leute, die sagen: Der Bitcoin wird immer mehr zum Mainstream, deswegen macht es Sinn, darin zu investieren. Im Gegensatz zu der Zeit vor drei Jahren sind es nicht nur risikobereite Kleinanleger, die den Kurs treiben. Wer so argumentiert, führt zum Beispiel an, dass der Zahlungsdienstleister PayPal in Zukunft auch Zahlungen in der Krypto-Währung anbietet. Oder dass Tesla-Gründer Elon Musk mit dem Gedanken spielt, die Bilanz seiner Firma in Zukunft in Bitcoin auszuweisen. Andererseits: Bis heute spielt der Bitcoin im praktischen Alltag als Zahlungsmittel keine nennenswerte Rolle.