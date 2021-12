Billie Eilish bekommt deutschen Nachhaltigkeitspreis

Als Vorbild für Milliarden junger Menschen weltweit nutzt sie ihren Einfluss, um auf die Dringlichkeit der aktuellen Situation hinzuweisen. Außerdem bemühen sie und ihr Team sich aktiv darum, ihre Tourneen so grün wie möglich zu gestalten.

So begründen die Organisatoren des Deutschen Nachhaltigkeitspreises , dass sie die Sängerin als diesjährige Ehrenpreisträgerin auserwählt haben.

Europas führender Preis für ökologisches und soziales Engagement, wird am Freitag, den 3. Dezember, zum 14. Mal verliehen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der Klimaforscher John Schellnhuber gehören zu den diesjährigen Ehrenpreisträgern. Aber auch eine der erfolgreichsten Musikerinnen unserer Zeit darf sich über einen Preis freuen. Die Auszeichnung wird Billie Eilish virtuell vom deutschen Astronauten Matthias Maurer (ESA) an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) überreicht.

Jeder einzelne ist aufgerufen, in seinem Bereich einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten - ein wesentlicher Aspekt, der den Astronauten und die Künstlerin verbindet.

Sagt der Initiator des Preises, Stefan Schulze-Hausmann. Auch die Sängerin selbst wird am Freitag nicht vor Ort in Düsseldorf sein, wo die Veranstaltung unter strikter Einhaltung der 2G plus-Regel stattfindet. Sie wird, wie der Astronaut, virtuell dabei sein und ihren Preis annehmen. Ihr könnt das Event am Freitag live im Internet verfolgen.