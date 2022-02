Bier und Wein – besser erst ab 18?

Mehr als ein Drittel der Erwachsenen (34 Prozent) trinkt mindestens einmal im Monat viel, also nach Definition der Statistiker bei einer Gelegenheit gleich mal mehr als 80 Prozent einer Flasche Wein oder 1,5 Liter Bier. Laut dem Bericht sind in Deutschland 3,5 Prozent der Erwachsenen alkoholabhängig .

„Eine traurige Bilanz, denn hinter diesen Zahlen stehen Einzelschicksale “, so Ann-Katrin Stock. Sie erforscht am Dresdner Uniklinikum die Grundlagen der menschlichen Handlungskontrolle. Sie weiß, dass Hirnschäden nicht nur beim Rauschtrinken selbst auftreten, sondern sich insbesondere während der ersten Phasen des Entzugs verstärken. Und diese entzugsbedingten Schäden tragen wiederum dazu bei, bestehende Suchtstörungen aufrechtzuerhalten. Ein Teufelskreis.

Das alles sollte man zumindest wissen, wenn man über einen neuen Vorschlag redet, den der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, kürzlich gemacht hat: Junge Menschen sollen in Zukunft nicht mehr so einfach an Alkohol kommen, lautet seine Idee. „Für mich sprechen viele medizinische Argumente dafür, das Erwerbsalter für Bier, Wein und Schaumwein auf 18 Jahre zu erhöhen “, so Blienert.

Der Verkauf und das Trinken in der Öffentlichkeit sind derzeit ab 16 Jahren erlaubt. Ob und wann sich das ändert, wird sich zeigen. Man müsse sehen, „was politisch möglich ist“, so der Drogenbeauftragte.

Dass Alkohol seit Ewigkeiten dazugehört heißt natürlich nicht, dass sich gesellschaftliche Normen zum Umgang damit nicht ändern können, aber das braucht oft einen langen Atem. Experten, etwa von der Landesstelle für Suchtfragen in Niedersachsen, unterstützen den Vorschlag des Drogenbeauftragten: „Rein medizinisch gibt es überhaupt keinen Grund, dass der Alkohol von Bier und Wein weniger gefährlich sein soll als der von Schnaps“, so Vorsitzende Evelyn Popp. Auch sie spricht sich für ein Ende des begleiteten Trinkens aus.

Was man aber auch sagen muss: Der Anteil der Jugendlichen in Deutschland, die mindestens einmal in der Woche Alkohol trinken, geht langfristig zurück – wenngleich der Trend nicht ungebrochen ist. Außerdem zeigen Erhebungen, dass vor allem Jugendliche und junge Erwachsene in der Coronakrise mehr getrunken haben als ältere Menschen. Konkret war es wohl so, dass junge Menschen erst seit der Pandemie häufiger Alkohol trinken, wohingegen ältere Generationen dies bereits vorher getan hatten. Volk der Trinkerinnen und Trinker, wie gesagt.