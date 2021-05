Das macht ein gutes Bier aus: zwei Millionen Blasen

Die genaue Zahl ist schwer zu ermitteln. Aber allein, wenn man die Liste im entsprechenden Wikipedia-Eintrag mal durchzählt, dann gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mehr als 120 Brauereien. Ein paar große Platzhirsche finden sich in der Aufzählung, aber vor allem auch viele kleine Anbieter. Deswegen ist die Frage schlicht nicht zu beantworten, woher das objektiv beste Bier unserer Region stammt. Da hat jede und jeder eigene Vorlieben.

Aber wie man das perfekte Bier trinken sollte – dazu sollte es ja ein paar objektive Kennzahlen geben, an denen man sich orientieren kann, oder? Kompliziert wird die Sache allerdings schon einmal dadurch, dass man wegen Corona aktuell so gut wie nie frisch gezapften Gerstensaft genießen darf, sondern im Prinzip durchgängig mit Flaschen Vorlieb nehmen muss. Doch immerhin hier können Wissenschaftler jetzt tatsächlich ein paar Antworten liefern – nämlich zu Frage, wie doll das perfekte Flaschenbier zischen sollte und wie lange es frisch bleibt.

In einer früheren Studie hatten Forscher schon festgestellt, dass selbst eine kleine Schaumkrone, im Fall des Biers ja auch Blume genannt, das Getränk am Überschwappen hindern kann. Das hat wohl damit zu tun, dass die Reibung der Schaumbläschen an der Gefäßwand die Bewegung der darunterliegenden Flüssigkeit dämpft. Die Bläschen transportieren außerdem die Aromen, deswegen sind sie wichtig.

Klar ist: Wenn irgendwann zu viele Bläschen in die Luft geperlt sind, schmeckt das Bier fade. Aber dazu sollte man es ja am besten gar nicht kommen lassen.

Bleibt noch die Frage, wie die Bläschen eigentlich ins Bier kommen. Nun, das Getränk wird ja aus Wasser, Getreide, Hefe und Hopfen hergestellt. Und beim Brauen entsteht im Rahmen der alkoholischen Gärung zum einen Ethanol, also Alkohol, und zum anderen Kohlendioxid. Dieses ist als Kohlensäure im Bier gelöst, pro Liter rund 5,5 Gramm. In der Brauerei kann beim Abfüllen auch noch zusätzliches CO2 dazugegeben werden. Wird die Flasche geöffnet, werden dann die Gasblasen frei. Also: Trinken, so lange es noch frisch ist!