BGH-Urteil: Händler dürfen Gebühren für die Zahlung mit PayPal verlangen

Jeder vierte in Deutschland hat PayPal. Und mittlerweile lässt sich der Bezahldienst fast überall nutzen. Die Gebühren dafür tragen aber meist die Händler und Gastronomen, bei denen man damit bezahlt. Der Bundesgerichtshof hat am Donnerstag in Karlsruhe entschieden, dass die diese allerdings Gebühren für Online-Bezahlung per PayPal verlangen dürfen.