Kind da - Liebe weg? Wie du trotz Elternstress eine funktionierende Beziehung führen kannst

Später können Konflikte über die Erziehung der Kinder dazu kommen oder das Gefühl, dass einer in der Beziehung mehr macht, als der andere. In solchen Fällen sei es wichtig, darauf zu schauen, was beide Partner gemeinsam haben, rät Martina Friedel. Aber nicht nur:

Liebe bedeutet auch, zu entdecken und wertzuschätzen, was am anderen anders ist.

Was vordergründig wie ein Vorwurf klingt, sei aber Symptom einer tieferliegenden, angestauten Unzufriedenheit. Als Partner sei es wichtig, sich nicht davon überrumpeln zu lassen, sondern nachzufragen, was dahinter steckt, sagt die Familientherapeutin.

Dem Anderen in der Beziehung Aufmerksamkeit zu widmen sei zwar nicht immer leicht, aber wichtig. Eine Familientherapie könne da Hilfestellung geben, sagt Friedel. Das sei ein Raum, in dem sich Familien neu sehen können. Die Anstrengung lohne sich, denn am Ende steht eine starke Familie, die auch in stressigen Situationen zusammenhält.