Beyoncé kündigt eigenen Film an

Der Film soll lose auf der Geschichte von "Der König der Löwen" basieren. Die Musik wird hauptsächlich vom Begleitalbum "The Gift" zu hören sein, dass Beyoncé maßgeblich prodziert hat. In der Neuverfilmung von "König der Löwen" lieh Beyoncé der Löwin Nala ihre Stimme.

In der Ankündigung heißt es: "Black Is King" stellt "die Lehren aus 'König der Löwen' für die jungen Könige und Königinnen von heute auf der Suche nach ihrer eigenen Krone neu dar." In der Geschichte soll es um einen jungen König gehen, der mit Hilfe seiner Vorfahren und seiner Jugendliebe sein Schicksal erfüllen soll, heißt es in der Ankündigung weiter.