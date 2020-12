Geld verdienen durch Rumliegen

Die unendlichen Weiten des Weltraums sind faszinierend – und ziemlich ungesund. Und wir meinen jetzt nicht die Gefahr beim Kontakt mit Aliens oder so. Muskeln und Knochen bauen in der Schwerelosigkeit ab, im Gehirn gibt es Veränderungen und harte kosmische Strahlung kann bei längeren Aufenthalten zum ernsthaften Problem werden.

An Lösungen forscht man unter anderem am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln. Es ist Teil des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), das in unserer Region unter anderem Standorte in Cochstedt, Dresden, Jena und Zittau unterhält beziehungsweise aufbaut. Immer wieder suchen die DLR-Experten Probanden für ihre raumfahrtmedizinischen Studien. Und das führt dann zu teils kurios klingenden Ausschreibungen.

Niemand wird ins All geschossen

Aktuell sucht man etwa Probanden für eine Studie, die im kommenden Jahr im Auftrag der US-Weltraumbehörde Nasa stattfinden soll. Dabei sollen die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf das Sehen getestet werden. Und die Teilnehmer sollen nicht weniger als 11.000 Euro Honorar bekommen – für scheinbares Nichtstun.

Bevor jetzt allerdings jemand glaubt, dass jemand für die Studie ins All geschossen wird – das ist nicht der Fall. Es ist aber auch gar nicht nötig, denn die Bedingungen in der Schwerelosigkeit lassen sich auf der Erde ganz gut nachempfinden. Und zwar im Liegen. Dann verteilen sich die Flüssigkeiten im Körper nämlich auch gleichmäßig. So wie es im Weltraum der Fall wäre.

Immer eine Schulter auf der Matratze

Also werden die 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie, die im April beginnt, einen ganzen Monat im Bett verbringen. Und wenn wir sagen einen ganzen Monat, dann meinen wir auch einen ganzen Monat. Noch nicht einmal Pipimachen außerhalb ist drin. Stattdessen gibt’s Bettpfanne und Flasche.

Und die Regeln sind noch strenger: Um einen Effekt wie im All zu erzeugen, wird das Bett auch noch um sechs Grad geneigt. Das heißt, dass die Beine höher liegen als der Kopf. Und die Teilnehmer dürfen zwar jederzeit zwischen Bauch-, Rücken- und Seitenlage wechseln, müssen aber immer mindestens eine Schulter auf der Matratze behalten.

Der Tagesablauf bei dem Versuch ist streng durchgetaktet. Manchmal, so das DLR, beginnen schon um 7 Uhr medizinische Untersuchungen oder wissenschaftliche Tests. Und manchmal enden sie erst nach 22 Uhr. Es wird ein strenger Tag-Nacht-Rhythmus eingehalten, Mittagsschlaf ist nicht erlaubt. Alle Mahlzeiten müssen aufgegessen werden. Und es gibt auch nur das, was auf den Teller kommt: „Die Teilnehmer bekommen eine individuell angepasste Ernährung, die dafür sorgt, dass sie ihr Gewicht halten“, sagt Andrea Nitsche vom Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR. Auch die Getränkemenge ist genau festgelegt.

Mitglied im kleinen Club der „terrestrischen Astronauten“

„Die Teilnahme ist keine Kleinigkeit, sondern eine echte Herausforderung“, sagt auch der zuständige Projektleiter Edwin Mulder. „Aber es ist natürlich auch etwas Außergewöhnliches, bei einem Projekt mitzumachen, das so wichtig für die Raumfahrt ist. Unsere Probandinnen und Probanden sind Teil eines speziellen kleinen Clubs, der ‚terrestrischen Astronauten‘!“

Insgesamt müssen die Studienteilnehmer 59 Tage am Stück am DLR-Standort Köln sein. Nach 15 Tagen Eingewöhnung gibt es die 30 Tage Bettruhe, dann 14 Tage Erholung mit „Astronauten-Reha“. In dieser Zeit, so das DLR würden „die Probanden wieder fit für den Alltag gemacht“.

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Mitte Dezember. Für den Studienstart im April werden jeweils 12 gesunde Männer und Frauen gesucht. Im September soll es dann eine zweite Auflage geben. Wer mitmachen will, muss zwischen 24 und 55 Jahren alt und zwischen 1,53 und 1,90 Meter groß sein. Raucher haben keine Chance

Keine Besucher erlaubt – außer Astronauten

„Es ist uns wichtig, dass sich die Teilnehmer für die Raumfahrt interessieren und ihnen klar ist, um was es hier geht“, sagt Projektleiter Mulder. Während der Studie seien die Teilnehmer in Einzelzimmern untergebracht. Besuch dürfen sie keinen bekommen. Gänzlich isoliert seien die Probanden aber nicht, heißt es beim DLR. Sie könnten sich zum Beispiel in ihrer Freizeit mit dem Bett in einen Aufenthaltsraum schieben zu lassen, zum Beispiel zum Fernsehen, Essen oder Reden. Und zwischendurch komme auch mal ein Astronaut zu Besuch. Direkt neben dem Kölner DLR-Forschungszentrum liegt schließlich das Trainingszentrum der Europäischen Raumfahrtorganisation (Esa).