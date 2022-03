Vorsicht: Das sind die aktuellen Betrugsmaschen bei ebay- Kleinanzeigen!

Eine Milliarde Dollar Umsatz – 35 Millionen Nutzer, bei ebay-Kleinanzeigen läuft das Geschäft so richtig rund. Ein Grund: Pandemiebedingt waren wir seltener bei uns in den Geschäften vor Ort. Soviel Geld lockt aber auch viele Betrüger an. Und selbst mit halbwegs klarem Blick kannst du schnell auf die eine oder andere Art abgezogen werden.

Es ist ganz simpel und gemein: Ein Käufer will dein Produkt haben. Er stellt gleichzeitig exakt dasselbe Produkt online. Will jetzt ein Dritter das Angebot vom Käufer, gibt der ihm deine Bankdaten. Du bekommst Geld für das Produkt vom Dritten und denkst, es ist vom Käufer. Du schickst das Produkt an den Käufer. Der macht sich damit aus dem Staub. Was bleibt ist der Dritte, der Geld an dich überwiesen hat, ohne etwas von dir zu bekommen. Rein rechtlich kann er das Geld jetzt von dir zurückfordern.