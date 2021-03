Warum wir immer wieder auf Betrüger hereinfallen

Früher oder später kann es jeden von uns treffen. Denn die Liste der fiesen Angriffe ist lang: Im Netz werden uns gefälschte Corona-Schutzmasken angeschmiert, am Telefon wollen uns Unbekannte angebliche Medikamente verkaufen, per SMS versucht man, unsere Kreditkartendaten zu ergaunern.

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik gibt es in Deutschland jedes Jahr mehr als 800.000 erfasste Fälle von Betrug. Der Schaden lag zuletzt bei 1,6 Milliarden Euro. Und man muss sich klarmachen, dass das nur der Betrag ist, bei dem die Betrügereien auch öffentlich geworden sind. Stellt sich nun die Frage: Warum ist es offenbar so leicht, Menschen zu betrügen? Die Evolution hat uns ja mit allerlei Schutzmechanismen ausgestattet. Unser Körper merkt oft intuitiv, wenn ihm Gefahr droht – durch verdorbenes Essen, auf wackligen Klettertouren im Gebirge oder in einer dunklen Ecke abends auf der Straße.

Uns fehlt ein Sinn, der uns warnt

Wenn uns aber Menschen von Angesicht zu Angesicht Böses wollen, dann fehlt uns dafür offenbar oft ein Sinn, der uns warnt. Bei Kindern ist bekannt, dass sie noch nicht einschätzen können, ob jemand vertrauenswürdig ist. Das lernt das Gehirn erst nach und nach – und offenbar selbst bis zum Erwachsenenalter nicht besonders gut.

Darauf deuten zum Beispiel Experimente des Forschers Joseph Manson von der University of California im kalifornischen Los Angeles hin. Dabei spielten vor einigen Jahren freiwillige Probanden um Geld – und konnten dabei entweder nett agieren oder aber – in der Hoffnung, damit einen höheren Verdienst einzustreichen – auch fies. Vor jeder Runde konnten sich die Spielteilnehmer kennenlernen und sollten danach tippen, welche Strategien der jeweils andere wohl wählen würde: Freundlich oder gemein?

Nun, die Trefferquote war ziemlich katastrophal. Wir haben also offenbar wirklich kein verlässliches Bauchgefühl, dass uns vor Fieslingen warnt. Zwar vermuten einige evolutionäre Psychologen, dass es in unserem Gehirn ein eigenständiges Betrugserkennungsmodul gibt. Doch es ist umstritten, ob es solch einen Mechanismus wirklich gibt.

Schwachstellen des Opfers erkennen

Betrüger nutzen das aus. Am besten sind ihre Erfolge, wenn sie eine Schwachstelle ihres Opfers erkennen und nutzen können. Um dorthin zu kommen, setzten sie zum Beispiel das sogenannte Prinzip der kleinen Schritte ein. Das basiert darauf, dass Menschen, wenn möglich, in sich stimmig handeln wollen. Wenn sie also einmal eine, zunächst unverfängliche, Frage beantwortet haben, werden sie wahrscheinlich auch die nächste Frage beantworten. Und das geht so weiter, bis der Betrüger die wirklich wichtigen Informationen bekommt, die ihm bei seiner Tat helfen können. Insiderwissen, sozusagen.

Gern genutzt ist auch das Prinzip der Gegenseitigkeit. Dabei geben die Betrüger etwas von sich preis oder sie verschenken gar etwas Kleines, um sich dann etwas viel Größeres wiederzuholen. Zum Beispiel, wenn sie als Pfand für geliehenes Geld etwas hinterlegen, das eigentlich so gut wie wertlos ist. Auch künstlich aufgebauter Druck oder der Verweis auf Notsituationen oder höhere Instanzen sind gern verwendete Tricks.

Auch im Tierreich wird gern getrickst

Und manchmal machen wir es den Betrügern auch einfach. Wir lassen uns dann nämlich auf Dinge ein, von denen wir zumindest ahnen, dass daran etwas faul ist. Das hat die Forscherin Stacey Wood vom Scripps College in Kalifornien in ihren Untersuchungen bestätigt. Sie testete die Reaktion auf eine gefälschte Gewinnbenachrichtigung, bei der Probanden sogar eine Anzahlung machen sollten, um an eine größere Summe zu kommen. Und obwohl rund 60 Prozent der Teilnehmer den Vorschlag als eventuellen Betrug identifizierten, betrachteten sie die Gelegenheit trotzdem noch als potenziell nützlich. Und rund ein Viertel ging das Risiko trotz besserem Wissen ein.

Interessanterweise wird auch im Tierreich gern getrickst. Viele Tiere nutzen die Technik der Mimikry, also dass sie irgendwie anders aussehen als sie eigentlich sind. Da gibt es zum Beispiel eine Heuschrecke namens Wandelnde Geige. Die tut so, als sei sie nur eine wirre Ansammlung dürrer Äste mit Resten von welken Blättern. Selbst für einen Pflanzenfresser sieht das nicht appetitlich aus. Wer betrügt, lebt in diesem Fall länger. Ähnlich ist es bei unserem einheimischen Schmetterling Tagpfauenauge. Der sieht durch die auf seinen Flügeln schimmernden riesigen Augen aus, als sei er ein mächtiges Tier – dabei ist er ganz zerbrechlich.