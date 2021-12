Felix Lobrecht, Clueso oder Matthias Schweighöfer – unsere besten Interviews 2021!

Tattoo, Breakdance & Vorschlaghammer – wenn wir Stars zu unserer Wartungsfläche Fuhrpark einladen, passieren die verrücktesten Dinge. In unserem "Best of 2021" haben wir die besten Momente für euch gesammelt.