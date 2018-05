In den Branchen Erziehung, Soziales und Gesundheit ist der Stellenbedarf am höchsten, sagt unser Experte. Ein Beispiel dafür sei die Pflege.

Die Möglichkeit in diesem Bereich einzusteigen, sind so gut wie noch nie.

In fast allen Wirtschaftsbereichen bestehen derzeit Bedarf an Fachkräften, erzählt Kristian Strecker von der Agentur für Arbeit Halle.

Außerdem meint er, dass man bei uns in Mitteldeutschland besonders gute Chancen hat. Wegen des demographischen Wandels bestünde in vielen Branchen hier Fachkräftemangel.

Da kommt es ganz auf an, in welche Branche und in welche Tätigkeit du wechseln möchtest. In der Pflege brauche es zum Beispiel so einiges an fachlichen Kenntnissen.