Diese Frauen aus Mitteldeutschland solltest du kennen

Bildrechte: Gemeinfrei

aus Halle. Sie fing als Tierpflegerin im Leipziger Zoo an und wurde bald eine berühmte Löwendompteurin, die durch halb Europa, Russland und die USA tourte. Schließlich verschlug es sie in den 1890er Jahren nach Stuttgart. Bei einem Unfall biss ihr ein Löwe die Hüfte durch, sodass sich Claire Heliot dazu entschloss, ihren Beruf an den Nagel zu hängen. Sie kaufte einen Bauernhof in der Nähe von Stuttgart, auf dem sie Pferde züchtete. Im Jahr 1910 verkaufte sie das Gut gewinnbringend weiter und zog nach Stuttgart. Doch mit der Inflation in den 20ern verlor sie einen großen Teil ihres Vermögens, ihre Wohnung wurde 1944 ausgebombt. Anschließend lebte sie in ärmlichen Verhältnissen in einem Altersheim. Angeblich soll sie im Alter einmal den Satz gesagt haben: "Die Menschen haben mich immer wieder enttäuscht! Meine treuesten Freunde, das waren doch meine Löwen." 1953 starb sie nach einem Unfall in einem Stuttgarter Krankenhaus.