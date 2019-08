Drastische Bußgelder für Müll auch in Mitteldeutschland?

Der Berliner Senat plant, die Bußgelder für illegales Müllwegwerfen drastisch zu erhöhen . Eine weggeworfene Zigarettenkippe soll dann in allen Bezirken 120 Euro kosten. Für Hundekot auf dem Bürgersteig sollen dann 300 Euro fällig werden, in einer Grünanlage sogar 1.500 Euro. Für Monitore oder Leuchtstoffröhren können sogar bis zu 10.000 Euro fällig werden.

Die drastischen neuen Bußgelder sollen ein Signal gegen "unzulässige Abfallentsorgung im öffentlichen Raum" setzen, sagte Umweltsenatorin Regine Günther. Berlin hat ein Müllproblem. Von Kaugummis über Zigarettenkippen bis hin zu Sperrmüll wird vieles illegal auf der Straße entsorgt. Die neue Verordnung bietet den einzelnen Bezirken nun einen Rahmen, in dem sie ihre Strafen verhängen können.

In Mitteldeutschland sind die Strafen nicht ganz so drastisch. In Sachsen gilt zum Beispiel der Bußgeldkatalog Umweltschutz. Nach diesem Katalog können die einzelnen Ordnungsämter der Städte entscheiden, wie hoch die Bußgelder für Vergehen sein sollen. Der Leiter des Leipziger Ordnungsamts, Helmut Loris, erklärt dazu, dass sich die Geldbuße auch immer nach dem Einzelfall richtet. Und der erlaubt durchaus Spielraum.