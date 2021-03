Urteil: Rufbereitschaft kann Arbeitszeit sein

Der Feuerwehrmann aus Offenbach muss seine Bereitschaftsdienste in Einsatzmontur verbringen. Wenn es klingelt, hat er maximal 20 Minuten Zeit, um zum Einsatzort zu fahren. Seiner Meinung nach kann er dadurch kaum etwas anderes in der Zeit machen. Deswegen findet er, dass die gesamte Bereitschaftszeit Arbeitszeit ist. Das sieht auch der Europäische Gerichtshof so.

Grundlage sind mehrere auferlegte Einschränkungen

Damit bei der Bereitschaftszeit auch wirklich komplett von Arbeitszeit gesprochen werden kann, muss die betreffende Person in der freien Zeit erheblich eingeschränkt sein. Das ist laut Gericht genau dann der Fall, wenn die Bereitschaftszeit am Arbeitsplatz verbracht werden muss. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Arbeitsplatz nicht in der Wohnung der Person ist. Auch, wenn eine Reaktionszeit vorgeschrieben ist, wie schnell die beschäftigte Person am Einsatzort sein muss, liegt eine erhebliche Einschränkung vor. Im Einzelfall muss dann aber ein nationales Gericht entscheiden.

Im Falle des Feuerwehrmannes beschäftigt sich nun ein Verwaltungsgericht mit der Bezahlung des Mannes. Denn wie Rufbereitschaften vergütet werden, muss auf Bundes- und nicht auf EU-Ebene geklärt werden.

Ver.di spricht von Grundsatzurteil für viele Branchen

Die Gewerkschaft Ver.di geht davon aus, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für viele andere Branchen ebenfalls relevant sein könnte. Denn auch bei der Polizei, in der Pflege und in der Sozialwirtschaft gebe es viele Menschen, die in Bereitschaftsdiensten arbeiten. Die Gewerkschaft weist außerdem darauf hin, dass in einem solchen Falle mindestens der Mindestlohn gezahlt werden müsse.