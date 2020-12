Jetzt noch mal ganz voll tanken: Spritpreise steigen im neuen Jahr kräftig an

Wer zu Weihnachten und danach fahren muss, kann dabei auch gleich einen Abstecher zur Tankstelle machen. Noch sind die Preise recht niedrig, auch weil viele in diesem Jahr auf Reisen zum Fest verzichten. Anfang 2021 gehen die Spritpreise aber spürbar nach oben, so der ADAC. Zum einen läuft die Absenkung der Mehrwertsteuer aus. Damit wollte die Bundesregierung die Konjunktur ankurbeln. Die Tankstellen haben die Senkung in diesem Jahr aus Sicht von Ökonomen zwar nicht komplett an die Kunden weitergegeben. Die Preise für Benzin und Diesel sanken trotzdem um ein paar Cent pro Liter und könnten entsprechend wieder steigen. Zum anderen wird ab Januar ein Preis für CO2-Emmissionen erhoben. Johannes Boos vom ADAC sagte MDR JUMP:

Das Benzin und Diesel teurer werden, legt am Gesetz für den Klimaschutz. Dadurch sollen fossile Kraftstoffe weniger attraktiv und der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen angeregt werden. Benzin wird um etwa sieben Cent pro Liter teurer, Diesel um acht Cent. Und in den nächsten Jahren geht der Preis nochmals nach oben.

Pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Diesel, Benzin oder auch Heizöl entsteht, zahlen die verkaufenden Unternehmen wie Raffinerien 25 Euro an den Staat. Die Preise werden an die Kunden weitergegeben. Mit den Einnahmen sollen unter anderem Klimaschutz-Maßnahmen finanziert werden.

Bildrechte: imago images / Shotshop

Abgesagte Urlaube, Homeoffice für viele, Ausgangsbeschränkungen: In der Corona-Pandemie sind viele deutlich weniger gefahren als in den Jahren zuvor. Das könnte Auswirkungen auf die Prämien für die Kasko-Versicherung und die Haftpflicht haben. Denn die werden auch danach berechnet, wie viel Kilometer ein Fahrzeug im Jahr zurücklegt. Vielfahrer zahlen in der Regel deutlich mehr. Bei ihnen ist das Risiko eines Unfalls einfach höher. Deshalb sollten Autofahrer jetzt im Versicherungsvertrag nachsehen, welche durchschnittliche Kilometerleistung vereinbart wurde und wie viel wirklich auf dem Tacho steht. Einige Versicherungen wie HUK Coburg oder Allianz hatten bereits im Frühling signalisiert, ihren Kunden am Jahresende eine Erstattung zu überweisen. Andere Versicherungen wie die R+V-Versicherung haben das auf Nachfrage schon gemacht. Die meisten Versicherungen wollten aber erst am Jahresende entscheiden. Autofahrer sollten daher spätestens zum Jahresende melden, wenn die Kilometerleistung deutlich niedriger ist. Das hat auch Auswirkungen auf die Versicherungsprämien für 2021.