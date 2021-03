Benzin- und Dieselpreise: Wie lange steigen sie noch so stark?

Beim Blick auf die Preisanzeigen der Tankstellen zucken Autofahrer in diesen Tagen ganz automatisch zusammen: Der Liter Super kostete am Donnerstagmorgen teilweise über 1,50 Euro, bei Diesel waren es fast 1,40 Euro. Das sind gewaltige Preissprünge in den letzten Monaten, wie ein aktueller Vergleich des ADAC zeigt.

In der Grafik des ADAC ist deutlich der heftige Preissprung am Jahresanfang sichtbar . Der Sprecher des Autoclubs Andreas Hölzel sagte MDR JUMP:

In kostenlosen Preisvergleichs-Apps wie Clever Tanken, ADAC Spritpreise, TankenApp oder Mehr-Tanken lässt sich leicht nachverfolgen, zu welchen Zeiten die Preise für Super und Diesel nach oben oder nach unten gehen. So sind im Laufe eines Tages Preissprünge von mehr als zehn Cent möglich. Laut ADAC ist aktuell Tanken in der Regel am Abend zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten.