Preise für Benzin und Diesel klettern immer weiter

Die Preise klettern nach oben. Schon öfter haben wir in diesem Jahr einen neuen Langzeitrekord bei den Preisen an den Tankstellen gesehen. Jetzt wurde wieder ein neuer Höchstwert erreicht. Der ADAC erklärt den September zum teuersten Benzin-Monat seit acht Jahren. Benzin sei im Vergleich zum August nochmals um etwa 1,2 Cent pro Liter teurer geworden. Bei Diesel liegt die Preissteigerung bei etwa 2,5 Cent pro Liter. Im Durchschnitt mussten Autofahrende laut dem ADAC 1,569 Euro je Liter E10 und 1,411 Euro je Liter Diesel zahlen.

Am günstigsten war das Tanken in diesem Jahr direkt zu Beginn: Am 1. Januar waren die Preise im Jahr 2021 am niedrigsten. Am teuersten war das Tanken bisher am letzten Tag des Monats September.