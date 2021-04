Benzin & Diesel: Deshalb ist Tanken derzeit so teuer

Je nach Tageszeit lassen sich etwa 12 Cent pro Liter sparen. Das hat eine neue Untersuchung des Bundeskartellamts ergeben. Die Kraftstoffpreise sind im Schnitt meistens am Morgen, zwischen 5:00 Uhr und 8:00 Uhr am höchsten und am Abend zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr am niedrigsten.