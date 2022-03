Diesel teurer als Benzin: Warum ist das so und wann hört es wieder auf?

Im Grunde schon – aber eher an der Schraube: Der Rohölpreis steigt vor allem kriegsbedingt stetig und rasant. Hinzu kommt die gestiegene Co2 Abgabe. Und weil jetzt zum Ende des Winters auch viele Heizöltanks leer sind, beziehungsweise viele Hausbesitzer die Reserven noch auffüllen wollen, bevor es noch teurer wird, ist Rohöl aktuell ein sehr begehrtes Gut. Heizöl und Diesel werden in den Raffinerien fast identisch hergestellt, ihre Preise sind gekoppelt. Und: wir beziehen einen großen Teil unseres Diesels direkt aus Russland, mit aktuellen Folgen.

Und zwar am besten abends. Zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr ist es an den meisten Tankstellen am günstigsten. Um die 10 Cent kann die Preispanne zu den Morgenstunden betragen. Wer dazu noch eine Tankspar-App nutzt und damit nach der günstigsten Tankstelle in der Nähe sucht, kann insgesamt bis zu 30 Cent pro Liter sparen.