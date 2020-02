Deine Rechte bei Rückgabe und Umtausch

Generell kann man fehlerhafte Ware innerhalb von zwei Jahren gegen fehlerfreie umtauschen oder reparieren lassen. In diesem Fall gilt das sogenannte Gewährleistungsrecht. Gibt es an der Ware aber ein Schild mit dem Hinweis "Vom Umtausch ausgeschlossen" weist der Händler so schon daraufhin, dass er die Ware auch aus Kulanz nicht zurücknehmen wird. Das gilt auch für Ware, die schon fehlerhaft verkauft wird, weil ein Knopf oder ähnliches fehlt.

Die Unterwäsche muss sich noch in der Originalverpackung befinden, sonst kann sie in Geschäften nicht zurückgegeben werden. Gleiches gilt aus hygienischen Gründen auch für Bademode und ähnliche Dinge, die unmittelbar am Körper getragen werden. Deshalb gibt es in vielen Schuhläden auch Probiersocken. Wenn jemand keine Strümpfe trägt, aber trotzdem Schuhe anprobieren möchte.