Heizung ablesen Muss man zahlen, wenn man zum Termin nicht da ist?

Sind Mieter beim ersten Mal verhindert, muss das Ableseunternehmen einen zweiten Termin anbieten. Auch der muss zeitig genug angekündigt werden, also mindestens eine Woche vorher. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann auch bei dem Unternehmen anrufen und einen gemeinsamen Termin vereinbaren. Allerdings sind die Ableser nicht verpflichtet, zu einer gewünschten Zeit in die Wohnung zu kommen.