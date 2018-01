20. Geburtstag von "Sport im Osten" Jubiläumsspiel mit Michael Ballack, Dixi Dörner und Bernd Schneider in Chemnitz

Vize-Weltmeister und „Capitano“ Michael Ballack kehrt an den Ort zurück, an dem seine sportliche Karriere begann. Er läuft in Chemnitz in der Arena auf und zeigt dort mit zahlreichen Spieler- und Trainerlegenden noch einmal sein Fußball-Können. Nach Chemnitz kommen neben vielen anderen Stars Joachim Streich, Dixie Dörner, Bernd Schneider, Thorsten Kracht und Dariusz Wosz. Ballack spielte für europäische Topklubs wie dem FC Bayern München oder FC Chelsea und ist bis heute der torgefährlichste Mittelfeldspieler, der je in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Er erzielte in 98 Spielen 42 Tore.

Fest für Autogrammjäger

Insgesamt acht Traditionsteams nehmen an dem Oldie-Turnier in der Arena teil. Gespielt wird in zwei Vierergruppen, danach gibt es die Platzierungsspiele, die Halbfinals und das Finale.

Eingeladen sind die Altstars von

Gruppe A: SG Dynamo Dresden, FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Magdeburg, Hallescher FC

SG Dynamo Dresden, FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Magdeburg, Hallescher FC Gruppe B: Chemnitzer FC, FC Rot-Weiß Erfurt, FC Erzgebirge Aue, 1. FC Lok Leipzig

Die „Sport im Osten Oldie Masters" beginnen am Samstag, 13. Januar 2018 in Chemnitz um 13.30 Uhr und werden im MDR-Livestream ab 14:00 Uhr übertragen. Am Abend wird in Chemnitz eine Talkrunde mit Ede Geyer, Mario Kallnik, Perry Bräutigam und Helge Leonhardt aufgezeichnet. Die wird ab 23:20 Uhr im MDR-Fernsehen gesendet. Auslosung für die „Sport im Osten Oldie Masters" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tickets für Jubiläumsturnier bei MDR JUMP

Wir verlosen insgesamt vier Tickets für die „Sport im Osten Oldie Masters" und die Talkshow, die am Abend ab 20.30 Uhr im VIP-Bereich des Turniers aufgezeichnet wird. Zwei Tickets werden am Freitag in „MDR JUMP am Nachmittag“ verlost, zwei weitere am Samstagvormittag.