Fünf Jahre Die wichtigsten Fakten zum NSU-Prozess

Hauptinhalt

Am Dienstag beginnen wohl die letzten Verhandlungstage im NSU-Prozess. Über fünf Jahre wurde in München verhandelt, an 400 Tagen. Der Prozess hat bisher 56 Millionen Euro gekostet. Das sind die wichtigsten Fakten zum Mammutverfahren.