Der Verlust war hart für Annett Hesse: Pelle war erst Ende Mai auf die Welt gekommen und von seiner Besitzerin mit der Flasche aufgezogen wurden. Die Katze gab der Erfurterin in schwierigen Lebenssituationen Halt. Anfang Januar bekam Annett Hesse den erlösenden Anruf: Pelle ist in Bochum aufgetaucht. 300 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Der Kater war einer Mitarbeiterin des Vereins „Tiere in Not e.V.“ zugelaufen. Glücklicherweise hatte die Erfurterin Pelle mit einem Chip gekennzeichnet. Über die darauf gespeicherten Daten konnte der Tierschutzverein Annett Hesse finden. Die setzte sich sofort in ihr Auto und konnte Pelle nach langen vier Monaten endlich wieder in die Arme schließen. Annett Hesse sagte MDR JUMP: