Bei diesen Automaten bleiben keine Wünsche offen

An einer echten Roster kann wahrscheinlich kaum ein Thüringer vorbei gehen. Damit die Versorgung mit der "Thüringer Rostbratwurst" auch nach Ladenschluss sichergestellt ist, gibt es im Freistaat inzwischen viele Automaten, an denen man zu jeder Uhrzeit frisches Grillgut kaufen kann. Thomas Mäuer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins "Freunde der Thüringer Bratwurst e.V.":

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es gibt eine ganze Reihe von Agrargenossenschaften, die das machen.

Die Fleischerei Bamberg bietet in Rohr, Schwarza und Steinbach-Hallenberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen Tag und Nacht so genannte "Schlemmerboxen" an. Dort findet man zu jeder Uhrzeit alles rund ums Grillen: Würste, Rippchen oder Steaks. Fleischermeister Bamberg:

Der Hauptbestandteil dieser Box ist die Feinbratwurst. Rund achtzig Prozent unserer Kunden kaufen dieses Produkt. Danach kommt gleich der "Rohrer Fleischfatzen".

Bildrechte: imago/Pixsell Das ist ein mageres, mariniertes Schulterstück. In Rohr haben Hungrige besonders viel Glück. Dort gibt es nicht nur einen Wurst-, sondern auch einen Eier-, Milch- und Eisautomaten. Mit ihrem Mann betreibt Christina Günther in Rohr und einer Gemeinde in der Nähe jeweils einen Eierautomaten.

Das ist wirklich nur ein kleiner Ort, aber die Leute kommen von überall her.

Auch in Gehren im Ilm-Kreis steht ein Bratwurstautomat. An dem gibt es aber nicht nur Fleisch für den Grill. Beispielsweise kann man sich auch Blutwurst im Glas aus dem Automaten ziehen. Betreiber Oliver Eichhorn kennt den Ansturm auf die Lebensmittel-Automaten:

Am besten geht das Geschäft am Wochenende oder an den Feiertagen, bei gutem Wetter gibts teilweise Schlangen.

Nürnberg: Ein Witze-Automat hängt an der Hauswand. Bildrechte: dpa Auf frische Eier - auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten - muss auch im Raum Chemnitz niemand verzichten. In einer Filiale der Sparkasse können Kunden neben Bargeld auch frische Bio-Eier aus einem Automaten bekommen. Angeblich ist diese Angebot einer Bank einmalig in Deutschland. Dreimal pro Woche wird der Automat bestückt. Und er ist ein Erfolg auf ganzer Linie: In den ersten sechs Monaten seines Betreibes sollen dort fast 17.000 Eier gekauft worden sein, berichtet die Bank.

