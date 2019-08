Um die Ecke einen Baum für den Klimaschutz pflanzen

Viele Städte wie Leipzig, Dresden, Halle, Bad Dürrenberg und andere, bieten Patenschaften für Bäume an, bei denen ihr mit einer Spende das Pflanzen und die Pflege eines bestimmten Baumes unterstützt. In Erfurt bekommt man extra noch eine Wildblumenmischung von der Stadt. Neben "I plant a tree" gibt es noch viele andere gemeinnützige Projekte, wie "plant for the planet" und die Suchmaschine "Ecosia", die Bäume pflanzen.