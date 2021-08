Heißluftballon: Spektakuläre Landung mitten in Dresden

Das Wetter entscheidet, wo der Ballon entlangfliegt. Der Wind sorgt für die nötige Bewegung. Doch bei schlechtem Wetter ist eine Fahrt nicht möglich. Ist kein Auftrieb mehr da, muss der Ballon notlanden. Die Polizei erklärte im Gespräch mit MDR JUMP, dass dieser Fall in Dresden erlaubt ist:

Es habe sich niemand in Not befunden und Schäden sind bei der Landung nicht entstanden, teilt die Polizei weiter mit. Für die Beamten bestand vor Ort deshalb kein Handlungsbedarf. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Ballon zusammengefaltet und eingepackt werden. Dann war das Spektakel rund um die ungewöhnliche Landung mitten in der Stadt wieder beendet.