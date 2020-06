Neue WhatsApp-Funktion - bald auch in Deutschland?

Brasilien bekommt eine Funktion, die lange angekündigt wurde: WhatsApp hat das Bezahlen im Chat eingeführt. Damit ist es möglich, Freunden direkt Geld zu senden. Auch kleine Geschäfte und Unternehmen können darüber ihre Leistungen bezahlt bekommen. Dadurch sollen mehr Betriebe die Chat-Funktion nutzen. Denkbar ist es, einen Friseurtermin per WhatsApp zu vereinbaren und zu zahlen.

Während es kostenlos ist, seinen Freunden oder der Familie zum Beispiel ausgelegtes Geld per WhatsApp zu senden, müssen Unternehmen beim Empfang von Geld eine Gebühr zahlen. Damit wird es ein Konkurrenz-Produkt zum Dienstleister PayPal. Die Zahlung per Messenger ist keine Erfindung von WhatsApp: Eine solche Funktion gibt es in China bereits mit der Konkurrenz-App WeChat.