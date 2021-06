Fällt die Maskenpflicht im Unterricht bald weg?

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken immer weiter. Auch in Sachsen-Anhalt hat sich die Lage deutlich entspannt. Davon sollen nun auch Schülerinnen und Schüler profitieren. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner will die Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht durchsetzen:

Bildrechte: MDR/ dpa Wir brauchen jetzt dringend spürbare Lockerungen im Schulbetrieb. Es ist nun an der Zeit, die Maskenpflicht im Unterricht abzuschaffen. Bei steigenden Temperaturen und sehr wenigen Fällen ist diese zusätzliche Belastung nicht mehr zu erklären.

Das sagte Tullner der Mitteldeutschen Zeitung am Donnerstag. In der kommenden Kabinettsitzung soll eine entsprechende Änderung vorgenommen werden. Ab wann die Lockerung greifen würden, ist noch nicht klar. Auf dem Schulgelände, in Treppenhäusern und Fluren sollen die Masken aber weiterhin getragen werden. Zieht Sachsen und Thüringen nach?

Sachsen

Bildrechte: dpa Auch in Sachsen wird die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen und in Kindertagesstätten geprüft. Dabei sei eine Regelung erarbeitet worden, die ab einem Inzidenzwert von unter 35 greifen würde. Demnach könnte nicht nur in den Klassenräumen, sondern auch im gesamten Gebäude und auf den Außenanlagen auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Das gelte für Schülerinnen, Schüler und das gesamte Schul- und Kita-Personal. Das bestätigte eine Sprecherin des Kultusministeriums MDR SACHSEN. Die Umsetzung sei theoretisch ab dem 14. Juni möglich. Von da an soll das Kultusministerium wieder in eigener Verantwortung über Corona-Schutzmaßnahmen entscheiden dürfen. In Sachsen soll es dann eine zweite Verordnung ausschließlich für Schulen und Kitas geben.

Thüringen