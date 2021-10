Girokarten: Maestro-Bezahlsystem steht vor dem Aus

Maestro ist ein internationales Zahlungsnetzwerk, vom US-Unternehmen Mastercard. Bei vielen Banken und Sparkassen gehen Girokarten und Maestro Hand in Hand. Das ermöglicht rund 100 Millionen deutschen Kunden und Kundinnen ihre Karten auch im Ausland als Zahlungsmittel und an Geldautomaten einzusetzen. Nutzer und Nutzerinnen von Visa werden dieses System unter dem Namen "VPay" kennen.

Ab dem 1. Juli 2023 dürfen Kreditinstitute keine Maestro-fähigen Karten mehr ausgeben. Wer heute eine Girocard mit dem Maestro-Symbol hat, kann sie bis zum Ende der Laufzeit nutzen - auch im Ausland. Das Ablaufdatum findet ihr auf eurer Karte. Doch das Zahlsystem wurde in einer Zeit erfunden, in der man ohne Online-Shopping ausgekommen ist. Es wurde also für die physische Welt erschaffen, so Valerie Nowak, Vice President für Produkt-Innovationen bei Mastercard Europa.