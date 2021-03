Bärlauch sammeln: Darauf musst du achten!

Ob als Pesto, Suppe, im Salat oder Aufstrich – Bärlauch ist äußerst lecker, gesund und günstig zu haben. Er wächst ab Mitte März in unseren heimischen Laubwäldern, besonders gerne in Auwäldern. Die beste Erntezeit ist jetzt und geht bis zur Blütezeit spätestens Anfang Mai. Danach solltest du ihn nicht mehr ernten. Er ist dann zwar nicht giftig, aber wenn Bärlauch einmal geblüht hat, geht der Geschmack verloren.

Bärlauch zu pflücken ist grundsätzlich nicht verboten. Laut Sächsischem Waldgesetz darf jeder eine kleine Menge in Größe eines Handstraußes für den Eigenbedarf verwenden. Wer sich nicht an die Vorschrift hält, kann jedoch mit einer Geldbuße bis zu 2.500 Euro bestraft werden. Zudem muss ebenfalls beachtet werden, dass das Verlassen der Wege in Naturschutzgebieten sowie das Pflücken dort nicht erlaubt ist.

Am besten packst du ein scharfes Messer oder eine Schere ein. Damit schneidest du die Blätter vorsichtig am Stiel ab. Durch den glatten Schnitt kann sich die Pflanze am besten erholen. Sammeln solltest du nur dort, wo viel Bärlauch wächst. Pro Pflanze solltest du nur ein oder zwei Blätter mitnehmen. Am besten hält sich das Aroma, wenn du deine gesammelten Blätter in einer Plastiktüte nach Hause trägst.