Badeunfall - So kannst du helfen

Entgegen der landläufigen Vorstellung, dass ertrinkende Menschen laut um Hilfe rufen, sind sie meist recht still. Denn durch das Wasser in den Atemwegen kann sich die Stimmritze im Kehlkopf verkrampfen. So will der Körper verhindern, dass Wasser in die Lunge kommt. Aber so kann es sein, dass man nicht mehr atmen kann - dann versagt auch unsere Sprachfunktion. Nach Hilfe rufen wird dann unmöglich. Da auch das Wedeln mit den Armen viel Kraft kostet, schaffen es die meisten Ertrinkenden nicht mehr. Wer lange keine Luft mehr holen konnte, wird meist ohnmächtig.

Wer ein erfahrener Schwimmer ist und sich den Rettungsversuch zutraut, sollte sich einen Überblick verschaffen und sich merken, wo der Ertrinkende ist. Denn der Ertrinkende verschwindet womöglich immer wieder unter der Wasseroberfläche. Als Retter nimmt man am besten einen schwimmfähigen Gegenstand, wie ein Surfbrett oder einen Rettungsring, zur Rettung mit. Am besten nähert man sich der Person in Not von hinten, da sie sich so nicht aus Panik an den Retter klammern kann und ihn so womöglich auch in Gefahr bringt. Dem Ertrinkenden gibt man den Gegenstand, an dem er sich festhalten kann und bringt ihn dann so schnell wie möglich an Land. Ist er nicht mehr bei Bewusstsein wendet man am besten den sogenannten Kopf-Schleppgriff oder den Achsel-Schleppgriff an.