Baden im Fluss: Darauf solltest du achten

In verseuchtem Wasser können Erreger wie Pilze, Parasiten, Fäkalbakterien, Streptokokken oder Salmonellen schwimmen. Der schöne Badetag könnte dann mit Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Fieber und Hautausschlägen enden. In die Saale und die Elbe könnten durch Kläranlagen außerdem Fäkalkeime ins Wasser gelangen. Auch wenn die Wasserqualität der mitteldeutschen Flüsse sich in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, ist es oft nicht empfehlenswert, dort zu baden. Die Stadt Magdeburg hat das Baden in der Elbe und in all ihren Nebenarmen im gesamten Stadtgebiet verboten. Der Elbe-Badetag, der seit 2002 jährlich stattfindet, ist dabei eine Ausnahme. Hunderte Badebegeisterte dürfen dann im Wasser planschen. Der Aktionstag soll auf die Bedeutung und den Schutz des Flusses aufmerksam machen.