MDR JUMP-Hörer empfehlen Badestellen für Mensch und Hund

Es gibt kaum etwas Schöneres, als bei sommerlichen Temperaturen ins kühle Nass zu springen. Dabei ist es erstmal egal ob Freibad, Baggersee oder Dorfteich.

Haustier-Besitzer haben da allerdings ein Problem: Oft sind an offiziellen Badestellen Tiere verboten. Bedeutet: Sie müssen an spezielle Hundebadestellen ausweichen. Und davon gibt es gar nicht so viele in Mitteldeutschland.

Wir haben deshalb auf Facebook gefragt, wo geht ihr mit eurem Vierbeiner baden. So sind eine ganze Menge Tipps zusammengekommen. Hier eine Auswahl (alle Angaben ohne Gewähr):

Hundebadestellen in Sachsen-Anhalt:

- Jersleber See bei Barleben bietet einen Hundebadestrand

- Geiseltalsee im südlichen Sachsen-Anhalt: Er ist der größte künstliche See Deutschlands. In der Stadt Braunsbedra gibt es einen speziellen Hundestrand. MDR JUMP-Hörer Danny schreibt dazu: "Am Montag erst besucht und für gut befunden vom vierbeinigen Wasserinspektor".

- Bergwitzsee zwischen Wittenberg und Gräfenhainichen: Auch hier soll es einen offiziellen Hundestrand geben, schreibt MDR JUMP-Hörerin Sandra.

- Mondsee: Aus der Luft betrachtet ähnelt der See südöstlich von Hohenmölsen einer leichten Mondsichel und erhielt somit seinen Namen. Dort gibt es einen Extra-Hundestrand.

Hundebadestellen in Sachsen:

- Badesee Birkwitz: Der ehemalige Baggersee zwischen Pillnitz und Prina bietet einen eigenen Hundebadestrand.

- Bärwalder See: Der größte See Sachsens nahe Boxberg hat einen eigene Hundestrand. MDR JUMP-Hörerin Peggy weist darauf hin, dass auf dem Weg zum See Leinenpflicht besteht.

- Berzdorfer See bei Görlitz: Er besteht seit 2013 und war vorher ein Tagebau. Hundestrand befindet sich südlich von Deutsch Ossig.

- Stausee Oberwald bei Chemnitz: Das Baden von Hunden ist nur im Bereich vor der Wasserrutsche möglich, im Strand- bereich ist dies verboten.

Hundebadestellen in Thüringen: