Die Orts-Feuerwehr aus Bad Dürrenberg bald als Sammelalbum

Wer an seine Kindheit zurückdenkt oder Kinder hat, wird wissen: Sammelalben sind ein großer Hit. Ob Harry Potter, Bibi und Tina oder die Lieblingsfußballer - Sticker aufkleben macht einfach Spaß. In Bad Dürrenberg können bald auch Erwachsene auf den Geschmack kommen.

Dass man im Edeka-Markt in Bad Dürrenberg ein Sammelalbum mit bekannten Gesichtern finden kann, ist nicht neu. Regionale Fußballvereine durften sich schon für Sticker ablichten lassen. Der Geschäftsführer des Supermarkts und die Firma StickerStars hatten diesmal eine neue Idee: Warum machen wir das nicht auch mit den Feuerwehrleuten der ansässigen freiwilligen Feuerwehren? Die fand das richtig klasse und nach einiger Vorbereitung und Produktion gibt es die Sticker samt Album ab dem 19. Februar zu kaufen. In erster Linie will man damit den drei Ortsfeuerwehren ein Gesicht geben, sagt Daniel Bucks, der stellvertretende Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürrenberg im Interview mit MDR JUMP: