Die Backstreet Boys kommen nach Leipzig

Was sie schon 1997 in einem ihrer Songs sangen, setzt die US-Popband nun in die Tat um: Backstreet's Back, alright! Die erfolgreiche Boyband der 90er geht auf Tour und macht Halt in Leipzig.

Am Dienstag wurden die Daten für die "DNA World Tour" veröffentlicht. Insgesamt acht Konzerte werden die Backstreet Boys in Deutschland spielen, am 30. Oktober in Leipzig in der Quarterback Immobilien Arena. Weitere Auftritte gibt es in Berlin, Mannheim, Köln, Hannover und München, Hamburg und Dortmund. Der offizielle Ticketverkauf startet am Freitag, 08.04., um 10 Uhr. Einen Teil der Einnahmen will die Band an das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) spenden und damit zum Schutz und Unterstützung von Vertriebenen und Geflüchteten aus der Ukraine und benachbarten Ländern beitragen.