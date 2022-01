Brot backen mit Tee? Das geht!

Man steht vor dem Fenster und guckt sich den Regen oder den Schnee draußen an. In der Hand hat man eine schöne, heiße Tasse Tee. Herrlich, oder? Aber darf der Tee überhaupt so heiß sein? Was ist denn die perfekte Temperatur? Und wie lange muss ein Tee wirklich ziehen? Zusammen mit Teesommelier Daniel Mack haben wir ein paar Irrtümer und Mythen aufgeklärt. Seit 15 Jahren arbeitet er im deutschen Teehandel und ist bei TeeGschwendner verantwortlich für den Einkauf der Tee-Rohwaren aus aller Welt.