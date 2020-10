Babylon Berlin: Alle Sendetermine von Staffel drei der Erfolgsserie

Berlin in den wilden 20er-Jahren: Das legendäre Berliner Nachtleben, Gangstergeschichten, die Weimarer Republik. Babylon Berlin erzählt aus dem Leben von Gereon Rath, einem Berliner Kommissar in den 20er-Jahren. Die bisherigen zwei Staffeln haben Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Die Serie wurde in viele Sprachen übersetzt und kann auch in Amerika gestreamt werden. Der große Erfolg liegt auch an der hochkarätigen Besetzung mit den Schauspielern Lars Eidinger, Benno Fürmann, Hannah Herzsprung.