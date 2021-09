Friede, Freu(n)de Eierkuchen: Diesen Sonntag mit Axel Bosse

Der Musiker hat Ende August sein neues, achtes Album veröffentlicht. An „Sunnyside“ tüftelte „Aki“ Bosse, wie er von seinen Fans genannt wird, monatelang im Keller seines Hauses in Hamburg. Weil viele Konzerte ausfielen, hatte er dafür sehr viel Zeit. Teilweise habe er sich bei der Arbeit am Album auch gequält, erzählte der Musiker.