Unser geliebter Tim war ein Suchender, eine zerbrechliche Künstlerseele, auf der Suche nach Antworten auf existentielle Fragen. Ein Perfektionist, der in einem Tempo reiste und arbeitete, das zu extremem Stress führte. (...) Als er aufhörte zu touren, wollte er in seinem Leben Balance finden um glücklich zu sein und das zu tun, was er am meisten liebte - Musik. Er kämpfte mit Gedanken über die Bedeutung des Lebens. Er konnte nicht länger weitermachen. Er wollte Frieden finden.