Avatar: Trailer zum neuen Film veröffentlicht

2009 brach der erste "Avatar"-Teil Rekorde. Nun erscheint mit "Avatar: The Way of Water" (auf Deutsch "Avatar: Der Weg des Wassers") der zweite Teil von insgesamt vier geplanten Filmen. Er soll die atemberaubenden Unterwasserwelten des Planeten Pandora zeigen. In dem nun neu veröffentlichten Trailer zeigt sich, dass der neue Teil viel Spannung und Emotionen bereit hält.