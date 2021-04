Vorsicht vor Hunde-Malaria: Auwaldzecke verbreitet sich in Deutschland

In Deutschland verbreitet sich die Auwaldzecke immer weiter. Vor allem für Hunde ist das kleine Tierchen gefährlich, weil es Blutparasiten überträgt, die wiederum Babesiose auslösen, auch "Hundemalaria" genannt. Ähnlich wie bei der Malaria heften sich dann parasitäre Einzeller an die roten Blutkörperchen des Hundes. Symptome sind unter anderem hohes Fieber und Gewichtsverlust.

Lange Zeit kam die Auwaldzecke eigentlich fast nur im Südwesten Deutschlands und im Osten vor. Schwerpunkte in Mitteldeutschland waren bisher vor allem das Biosphärenreservat Mittelelbe und der Leipziger Auwald. Mittlerweile sei sie aber auch im Harz massiv verbreitet, heißt es in einer Studie der tierärztlichen Hochschule Hannover. Auch in Thüringen nimmt ihre Verbreitung zu.