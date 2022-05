Auwaldzecke - tödliches Risiko für Hunde

Auwaldzecke auf menschlicher Haut Bildrechte: IMAGO images/Frank Sorge

Im Frühjahr und dann wieder im Herbst sind die Auwaldzecken aktiv. Die Tiere treten vermehrt in einem Streifen von Chemnitz, in Richtung Norden bis nach Berlin auf. Dadurch, dass es bei uns immer wärmer wird, konnte sich die Auwaldzecke in Deutschland, vor allem in Mitteldeutschland etablieren.