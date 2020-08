Andere Regionalklasse: Autoversicherung könnte für viele teurer werden

Das ist ungeliebte Post für Autofahrer: Der Anbieter der Kfz-Versicherung kündigt an, dass im kommenden Jahr die Preise steigen. Wer dann bei seinem Versicherungsvertreter nach den Gründen für die Erhöhung fragt, erhält häufig diese Antwort: "Sie sind in eine schlechtere Regionalklasse gerutscht." Diese Regionalklassen hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für die 413 Zulassungsbezirke jetzt neu festgelegt. Danach rutschen knapp fünf Millionen Autofahrer in eine schlechtere Regionalklasse. Viereinhalb Millionen Autofahrer werden dagegen besser eingestuft als bisher.

Vereinfacht gesagt schauen die Kfz-Versicherer danach, wie oft es in einem bestimmten Zulassungsbezirk Unfälle gab und wie hoch die dabei entstandenen Schäden ausgefallen sind. Danach wird die Regionalklasse für die Kfz-Haftpflicht festgelegt: Gab es in einem Zulassungsbezirk viele und teure Unfälle, rutscht der in eine schlechtere oder auch "höhere" Regionalklasse. Das passierte aktuell dem Saalekreis in Sachsen-Anhalt. Autobesitzer dort müssen damit rechnen, im kommenden Jahr mehr für ihre Kfz-Haftpflicht zu bezahlen. Für die Regionalklassen für die Kaskoversicherung wiederum spielen Diebstähle, Wildunfälle oder auch Schäden durch Hagel oder Sturm eine Rolle. Görlitz in Sachsen beispielsweise liegt in der sehr ungünstigen, hohen Regionalklasse 11 für die Teilkasko, so Toralf Richter vom Vergleichsportal Verivox: