Filmabend: Autokinos in deiner Region

In den vergangenen Wochen sind die Corona-Vorschriften in Mitteldeutschland nach und nach gelockert worden. Die normalen Kinos können wieder öffnen - viele Kinos von Cinestar, Cineplex und Co. sind aber noch geschlossen. Der Grund: In mehreren Häusern müssen erst einmal die Corona-Vorschriften umgesetzt werden. Die Autokinos lohnen sich also auch weiterhin.

Programm hat sich ausgedünnt

Vor ein paar Wochen wurde ein Autokino nach dem anderen geöffnet, täglich liefen die neusten Blockbuster und in machen Städten wurde sogar eine Auto-Disco gefeiert. Heute sieht es in den Autokinos ein bisschen ruhiger aus. Es gibt in vielen Städten nur noch einen Film am Tag, in manchen auch nur noch ein paar in der Woche. Die meisten Filme laufen derzeit noch in den Autokinos in Hohenfelden in Thüringen, Taucha und Dessau. In einem Großteil der Autokinos laufen 2 bis 3 Filme in der Woche. Das Wittenberger Autokino steht sogar noch vor seiner Eröffnung. Dort sollen zwischen dem 18.6. und dem 21.6. täglich Filme laufen.

Konzerte und Gottesdienste

In mehreren Städten haben sich die Betreiber neue Konzepte für ihre Autokinos ausgedacht. Im Chemnitzer Autokino kann man nun am Sonntag einen Auto-Gottesdienst besuchen. In Städten wie Auerbach in Sachsen und in Magdeburg stehen mehrere Konzerte auf dem Programm. Die wöchentlichen Autokino-Discos stehen aber derzeit bei keinem der Plätze mehr auf den Veranstaltungsplänen.

Regeln gelten weiterhin

In den Autokinos gelten auch weiterhin Hygienevorschriften. Das bedeutet, in jedem Auto dürfen meist nur zwei erwachsene Personen sowie eigene Kinder bis 14 Jahre sitzen. Manche Autokino-Betreiber lassen auch ältere minderjährige Kinder zu. Die Fahrzeuge werden mit mindestens zwei Meter Abstand geparkt. Tickets gibt es nur online im Vorverkauf, sie werden durch das geschlossene Fenster gescannt. Popcorn, Nachos, Eis und Getränke gibt es in manchen Kinos auf Vorbestellung, hygienisch abgepackt zum Selbstmitnehmen bei der Einfahrt. Ansonsten ist Selbstversorgung angesagt.

Autokinos in Mitteldeutschland