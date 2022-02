Unwetter in Mitteldeutschland: So kommst du mit dem Auto sicher nach Hause

Wer bei Sturm unterwegs ist, sollte es nicht eilig haben. Geschwindigkeit drosseln lautet das oberste Gebot. Starker Wind kann jedes Fahrzeug leicht aus der Bahn bringen. Erfasst eine Böe dein Auto, kannst du bei niedrigem Tempo erheblich einfacher reagieren und gegenlenken. Das Risiko von einer Böe erfasst zu werden ist auf Brücken, in Waldschneisen oder an Tunnelausfahrten besonders groß.

Aufpassen solltest du auch beim Überholen von LKW und Bussen: Schon beim Eintauchen in den Windschatten des überholten Fahrzeugs verändert dein Auto seine Richtung. Nach dem Überholvorgang wird es dann wieder voll vom Seitenwind erfasst. Generell solltest du mehr als sonst auf andere Verkehrsteilnehmer achten. Die haben auch mit dem Wetter zu kämpfen. Am besten nimmst du immer beide Hände ans Lenkrad und lässt dich nicht von lauter Musik oder Telefonaten ablenken.

Wenn das Unwetter durch ist, können ganze Straßenabschnitte oder Unterführungen überflutet sein. Hier solltest du auf keinen Fall schwungvoll durchs tiefe Wasser fahren, rät der ADAC. Denn so könnte Spritzwasser in den Ansaugbereich des Motors gelangen, was fast immer zu schweren Motorschäden führt. Kannst du die Wassertiefe nicht abschätzen, denn kehre im Zweifel um und suche dir einen anderen Weg. Besonders kritisch ist es, wenn auch noch Schlamm und Geröll über die Fahrbahn fließen. Hier kann der Untergrund so glatt sein, dass schon eine leichte Strömung ausreicht, das Fahrzeug von der Straße zu spülen. Bist du dennoch an eine überflutete Stelle gelangt, dann versuche vorsichtig im Rückwärtsgang den Bereich zu verlassen.