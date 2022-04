Rasender Millionär von der A2: Verfahren eingestellt

Im Januar ging das Video des rasenden Millionärs aus Tschechien viral. Mit 417 Kilometern pro Stunde fegte der 58-Jährige in einem Supersportwagen Bugatti Chiron auf der A2 durch das Jerichower Land. Er filmte sich dabei und stellte das Video anschließend auf Youtube online und erreichte fast elf Millionen Klicks. Nun wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Stendal eingestellt.

Da auf der Strecke kein Tempolimit gilt, liege in diesem Fall auch keine Straftat vor, so die Erklärung des zuständigen Staatsanwalts. Auch sei kein rücksichtsloses Fahren des Fahrers zu erkennen. Sowohl Fahrer als auch Auto seien in der Lage gewesen, diese hohe Geschwindigkeit zu erzielen.